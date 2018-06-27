российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 июня 2018, 10:54 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Куйвашев разрешил Роспечати торговать презервативами. Главным по теме будет Орлов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории Свердловской области». Проще говоря, глава региона утвердил список товаров, которые можно продавать в киосках Роспечати, помимо газет, журналов и некрасивых сувениров.

Обновленный перечень довольно широк. В него вошли: косметика, кроме спиртосодержащей, галантерейные мелочи, продукты питания, которым не нужен холод и которые не портятся дольше 3 месяцев, а также презервативы, бахилы, медицинские маски, тесты на беременность и многое другое.

Добавим, что контролировать выполнение данного поручения будет вице-губернатор Алексей Орлов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

Появился второй претендент на пост главы Екатеринбурга. / Волонтеры на экологическом сплаве по Чусовой убрали 30 мешков мусора с прибрежных зон. / «Хир воз файр, хир воз вотер, хир воз солт»: как работает туристский центр на Плотинке за бюджетные 16 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Фарфоровые футболисты, ящерицы и матрешки: чем удивят иностранных болельщиков сувенирные лавки (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров