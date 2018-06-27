Куйвашев разрешил Роспечати торговать презервативами. Главным по теме будет Орлов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории Свердловской области». Проще говоря, глава региона утвердил список товаров, которые можно продавать в киосках Роспечати, помимо газет, журналов и некрасивых сувениров.

Обновленный перечень довольно широк. В него вошли: косметика, кроме спиртосодержащей, галантерейные мелочи, продукты питания, которым не нужен холод и которые не портятся дольше 3 месяцев, а также презервативы, бахилы, медицинские маски, тесты на беременность и многое другое.

Добавим, что контролировать выполнение данного поручения будет вице-губернатор Алексей Орлов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

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