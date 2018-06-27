В Екатеринбурге пройдет вторая серия проекта «Кино вслепую»

В Екатеринбурге состоится вторая серия специальных кинопоказов «Кино вслепую» от «Бюро100» и известных городских брендов.

Напомним, первый кинопоказ фильма «Большие перемены» прошел в сотрудничестве со «Школой главного архитектора» и собрал почти 500 зрителей в главном зале кинотеатра «Пассаж Синема». Мероприятие вызвало большой общественный резонанс, а фильм получил массу положительных отзывов у аудитории.

27 июня Buro100 совместно с брендом нетривиальной базовой одежды Ushatava, представят фильм, название которого зрители узнают уже на самом показе. Известно только, что это кино о закулисье модного мира, раскрывающее философию бренда Ushatava, который давно вышел за границы Екатеринбурга и заявил о себе на федеральном рынке.

Фильм был выбран совместно с создательницами бренда – Алисой Ушаковой и Нино Шаматава.

Площадкой для мероприятия станет главный зал кинотеатра «Пассаж Синема» с самым большим экраном в Екатеринбурге. Начало сеанса – в 19:30. Билеты можно приобрести в Ельцин-центре. Все вырученные деньги пойдут в фонд помощи бездомным животным.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

В здании администрации Екатеринбурга под вывеской бара сделают вход для инвалидов (ФОТО). / Нового полпреда ждут на Урале до конца недели. / Харассмент по-уральски: в Екатеринбурге болельщик кинулся с поцелуями к иностранной журналистке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»