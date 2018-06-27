Екатеринбуржцы встревожены: с утра на Городском пруду работают военные и водолазы (ФОТО)

Горожане, спешащие на работу, заметили, что примерно с начала девятого часа утра семь мужчин в военной форме дежурят на катере на Плотинке, прямо напротив резиденции губернатора, работают поочередно водолазы.

В социальных сетях горожане делятся версиями, предполагая, что идут поиски утонувших болельщиков либо оброненных в воду ценностей.

В МЧС «Новому Дню» ответили, что ни ЧП, ни жертв, ни происшествий вчера вечером, ночью и утром зафиксировано не было. Следственный комитет также заявил об отсутствии поводов для беспокойства.

Военные же, собравшиеся у водоема, представились подразделением Росгвардии. О цели манипуляций туманно отвечали: «Не положено с журналистами разговаривать», а свои действия охарактеризовали как «плановые мероприятия по обследованию дна».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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