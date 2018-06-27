Бывший зам Демина, уволенный за «пьяное» ДТП, ушел в Уралуправтодор

Бывший заместитель теперь уже бывшего начальника свердловского управления ГИБДД Александр Юнусов нашел новое место работы. По данным официального сайта Уралуправтодора, теперь экс-гаишник трудится заместителем начальника отдела организации работ по содрежанию и сохранности дорог.

Напомним, что в апреле этого года Юнусов был уволен из органов после «пьяного» ДТП. Как писал тогда «Новый День», авария с его участием произошла в ночь с 28 на 29 марта на улице Окружной. Полковник ехал за рулем Citroen и столкнулся с едущей по соседней полосе Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал, и ущерб автомобилям был минимальный. По информации СМИ, представитель УГИБДД уехал с места ДТП, а его подчиненным пришлось два часа гоняться за ним по городу. Так или иначе, Юнусов от медосвидетельствования отказался. Чуть позже выяснилось, что Юнусов недавно получил очередное звание – полковника полиции. По слухам, именно это событие было поводом для застолья, после которого высокопоставленный гаишник решился сесть за руль.

Добавим также, что вслед за своим заместителем Юнусовым областную ГИБДД в апреле этого года покинул и начальник инспекции Юрий Демин. Официально ‒ «в связи с истечением срока срочного контракта». Как писал «Новый День», на этой неделе он тоже вышел на новую работу, став заместителем Александра Золотова – заместителя генерального директора холдинга по режиму и охране.

Екатеринбург, служба информации

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