В Солнечном районе в следующем году появится своя первая поликлиника

В районе Солнечном в 2019 году откроется первое медицинское учреждение – там появится своя детская поликлиника. Больницу разместят в строящемся блоке по улице Чемпионов. Прием пациентов будут вести 13 врачей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Форум-групп», генерального девелопера района, в Солнечном откроется филиал детской поликлиники №1 Детской горбольницы №8. Управление здравоохранения Екатеринбурга уже согласовало медико-техническое задание на проектирование поликлиники. Поликлинику разместят в строящемся блоке 1.3 по улице Чемпионов. Ввод в эксплуатацию этого жилого квартала состоится в начале 2019 года.

По проекту в помещении поликлиники предусмотрены 3 кабинета педиатра, кабинет консультативного приема узких специалистов (хирург, ортопед, эндокринолог, отоларинголог), процедурный и прививочный кабинеты, отдельный блок с изолированным входом (фильтр-бокс). В медучреждении будут работать 13 врачей, 10 представителей младшего и среднего персонала. Открытие филиала детской поликлиники запланировано на 2019 год.

Напомним, что, по планам компании «Форум-групп», в 2019 году в Солнечном будут построены сразу три крупных социальных объекта: кроме детской поликлиники здесь будут введены в эксплуатацию Академия хоккея и современная школа на 1000 мест.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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