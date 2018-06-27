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Среда, 27 июня 2018, 13:17 мск

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Кричалки и танцы под «Калинку-малинку»: Екатеринбург встретил последние поезда с болельщиками на ЧМ (ВИДЕО)

Сегодня на вокзал Екатеринбурга прибыли последние поезда болельщиков на ЧМ-2018: мексиканцы и шведы приехали болеть за свои сборные, которые уже через несколько часов встретятся на стадионе. Поклонники футбола из Мексики и Швеции исполнили свои традиционные песни, продемонстрировали умение поддержать команду, а также станцевали под «Калинку-малинку» с русскими красавицами прямо на перроне. Как Екатеринбург встретил последнюю группу иностранных гостей – смотрите в нашем видео.

Мексика – Швеция. Поезд с болельщиками прибыл в Екатеринбург

Напомним, матч между Мексикой и Швецией, который начнется сегодня в 19:00 на «Екатеринбург-Арене», станет последним в рамках ЧМ в уральской столице. Остальные игры будут проходить в других городах-участниках.

Поезд с иностранными болельщиками, которые приехали поддержать свои сборные на станции «Свердловск-пассажирский» встречали группы чирлидерш, русские красавицы в национальных костюмах и баянист. Мексиканцы исполнили известные национальные песни, шведы продемонстрировали умение поддержать команду кричалками. После чего болельщики станцевали под традиционную русскую народную «Калинку-малинку».

Добавим, что болельщики обеих стран сегодня организуют шествия-парады по проспекту Ленина к Центральному стадиону. Игра начнется в 19:00. На данный момент на счету мексиканцев уже две победы в турнире. Они совершили маленькое чудо, переиграв в первом матче сборную Германии со счетом 1:0, а затем расправились с Южной Кореей со счетом 2:1. У шведов тоже на счету два матча, но только одна победа ‒ против Южной Кореи со счетом 1:0. А вот немцам подопечные Янне Андерсона проиграли со счетом 2:1. Поэтому для Швеции игра в Екатеринбурге может стать последней на ЧМ-2018, в отличие от мексиканцев.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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