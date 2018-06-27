Свердловские чекисты «попилят» землю в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга разрешила УФСБ по Свердловской области начать готовить проект планировки территории под строительство новых зданий для ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб. В нем говорится, что УФСБ предложено представить в городской Департамент архитектуры проект планировки и проект межевания территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова.

Напомним, свердловское управление ФСБ намерено возвести в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова многоэтажный комплекс для своих нужд. Первый вариант его концепции, рассмотренный в июне 2017 года, вызвал резко негативную редакцию у экспертов. Члены совета сделали замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни». Ко второму заседанию градсовета было решено изменить цвет фасадов на белый.

Екатеринбург, служба информации

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