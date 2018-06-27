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Среда, 27 июня 2018, 14:38 мск

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Установщик полусферы на Городском пруду не смог доказать суду, что это яхта

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского суда, которым на владельца плавучей полусферы в Городском пруду Андрея Горнадуда возложена обязанность убрать объект.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, с апелляцией на решение районной инстанции обратилось ООО «Лаванг», которое непосредственно строило этот объект. В жалобе их представитель указал, что яхта «Лаванг» в акватории пруда установлена законно, на основании разрешения администрации Екатеринбурга, кроме того, является маломерным судном и никакого договора для этого не нужно. Однако ни в суд первой, ни второй инстанции не были предоставлены документы, подтверждающие, что полусфера используется как маломерное судно. «Не подтверждена фактическая годность объекта к плаванию в соответствии с техническими требованиями», – отметили в облсуде. Решение вступило в законную силу, и теперь ответчик должен за свой счет демонтировать «юрту» в 30-дневный срок. Если он этого не сделает, полусферу могут снести силами истца – Министерства природных ресурсов и экологии.

Напомним, плавучая полусфера появилась на Городском пруду в 2014 году, и только спустя три года чиновники объявили, что она незаконна. Минприроды с помощью полиции установило, что владельцем объекта является некий Андрей Горнадуд. Возбудить в отношении него административное производство не получалось, так как он всячески уклонялся от получения повестки о составлении протокола. Тогда министерство подало иск в Ленинский райсуд с требованием убрать нелегальную полусферу с пруда.

Екатеринбург, служба информации

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