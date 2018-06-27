Городские скульптуры Екатеринбурга попали в число самых популярных для селфи

Пять скульптур из Екатеринбурга попали в число самых популярных для селфи.

Рейтинг был составлен Ассоциацией туроператоров России – они опросили экспертов комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ – представителей туроператорских компаний. Причем в селфи-рейтинг отбирались не-столичные скульптуры, во многих городах лучшими для селфи признавали несколько скульптур. В Екатеринбурге лучшими признали бронзовый памятник Высоцкому и Марине Влади (у небоскреба «Высоцкий»), Коробейника, Банкира и Автомобилиста, скульптурную композицию «Влюбленные» (на Вайнера) и памятник клавиатуре.

В рейтинг также попали томский Памятник счастью (в виде волка из мультфильма «Жил-был пес»), астраханский памятник Вобле-кормилице, красноярский дядя Вася-пьяница (памятник алкоголику), ульяновский памятник Колобку, Йошкин кот (из Йошкар-Олы), пермское «Счастье не за горами» (заодно в рейтинге напомнили, что автор арт-объекта обещал судиться с каждым, кто будет использовать изображение в коммерческих целях), памятник балтийским шпротам, тамбовскому волку и другие.

Екатеринбург, служба информации

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