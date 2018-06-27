Вынесен приговор свердловчанину, случайно уронившему на человека сосну

В Туринске вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР по Свердловской области, в январе этого года подсудимый валил сухостой в лесу при помощи бензопилы. Он спилил сосну, которая, падая, ударила в левую лопаточную область находящегося поблизости мужчину. От полученной травмы пострадавший вскоре скончался.

В ходе следствия подсудимый свою вину признал в полном объёме. Его приговорили к исправительным работам сроком на два года с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 27.06.18

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