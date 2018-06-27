Вылезти из трактора и отключить телефон: МЧС снова предупреждает уральцев о шторме

В Свердловской области продлено предупреждение о шторме. В регионе возможна гроза, ветер до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в Екатеринбурге сегодня ночью будет гроза, не исключена она и завтра. До конца рабочей недели будет облачно, но воздух прогреется до 24 градусов тепла. В целом по области возможны грозы, на сегодня непогоду обещали в Серове, Краснотурьинске, Нижнесергинском районе и других городах северо-запада региона.

В МЧС напоминают, что во время грозы нельзя стоять под деревьями, причем молнии чаще бьют в тополя, сосны, ели, реже в березу и клен. Укрываться во время грозы советуют в сухой яме, траншее. Не стоит прислоняться к скалам. Нельзя бежать, суетиться, передвигаться плотной группой. В походах спасатели рекомендуют прятаться в палатки, в частном доме не рекомендуют находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист). Опасно находиться около металлических конструкций, например, у железной ограды. Опасно работать на тракторе в открытом поле. Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильным телефоном.

Екатеринбург, служба информации

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