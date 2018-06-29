В Екатеринбурге меню для иностранцев с завышенными ценами подсунули русским. Гости негодуют

В России представители сферы услуг продолжают греть руки на Чемпионате мира по футболу-2018. Неприятные истории, когда заведения общепита заводят два меню ‒ для местных с обычными ценами и для иностранцев с завышенными, ‒ происходили в разных городах, где играли сборные разных стран. Выяснилось, что таким образом решили поступить и в Екатеринбурге. Об этом рассказала жительница города Анна Малинова. Инцидент приключился с ней в кафе «Хинкали» на проспекте Ленина в минувшую среду.

«Когда мы пришли, в кафе были только шведы и мексиканцы. Официант дал нам бумажное меню и сказал, что русским скидка 20%. На словах была озвучена цена бутылок пива, моя ‒ 200 р., друга -120р. Хинкали по этому меню стоили за штуку 95 р… Когда нам принесли счет, цена за одну бутылку пива была 400, за другую – 350. Позвали официанта – он говорит «Ой, мы скидку забыли сделать». Общая сумма чека составляла 1375. Я говорю – дело не только в скидке, вы озвучивали в принципе другие цены на пиво. Тогда он ручкой в чеке исправил цены на озвученные раньше. С их 20% скидкой сумма чека должна быть 1100. Тут меня заинтересовала цена маленькой розеточки сметаны к хинкали -120 руб. Решила проверить – попросила меню у сзади сидящих русских, которые пришли позднее, чем мы. Так вот сметаны в меню вообще не было, зато была аджика за 65 руб. Официант объяснил, что любой соус по 65 руб. Ну ок, пускай, но все не 120 за две столовых ложки сметаны. Но хинкали в этом меню оказались по 55 руб., а не по 95.В общем когда нам все пересчитали – оказалось, что мы должны заведению не 1375,а 770 р. Перед нами никто не извинился. Но официант пояснил, что для иностранцев у них отпечатано другое меню с другими ценами», ‒ написала она в своем фейсбуке.

По ее словам, она обратилась с жалобой на рестораторов в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Добавим, что по закону, действия заведений, в которых цены в меню на разных языках различаются, запрещены. Как отмечает «Новый День», список блюд с ценами ‒ это публичная оферта, поэтому меню должно быть одинаковым для всех, вне зависимости от языка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

Общественный транспорт Екатеринбурга не станет продлевать работу ради «Ночи музыки». / Свердловское отделение «Яблока» сформировало список кандидатов в гордуму. / 107 лучших выпускников УрФУ – 2018 получат специальные подарки от Академического. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»