Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга

В России отгремел чемпионат мира по футболу – лучший в истории проведения турнира, по признанию функционеров FIFA. Екатеринбург стал полноправным участником большого спортивного праздника, приняв четыре групповых матча (в одном из них сыграли будущие чемпионы – сборная Франции), которые посетили десятки тысяч иностранных болельщиков. Что стояло за подготовкой к футбольной феерии и как город за две недели пережил грандиозный туристический бум – читайте в нашем специальном проекте.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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