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Среда, 18 июля 2018, 17:28 мск

Новости Екатеринбург

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Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга

В России отгремел чемпионат мира по футболу – лучший в истории проведения турнира, по признанию функционеров FIFA. Екатеринбург стал полноправным участником большого спортивного праздника, приняв четыре групповых матча (в одном из них сыграли будущие чемпионы – сборная Франции), которые посетили десятки тысяч иностранных болельщиков. Что стояло за подготовкой к футбольной феерии и как город за две недели пережил грандиозный туристический бум – читайте в нашем специальном проекте.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

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