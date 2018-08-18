В День города екатеринбуржцы выступили против пенсионной реформы

В Екатеринбурге сегодня прошел очередной митинг против пенсионной реформы. На площадке около КРК «Уралец» собралось несколько десятков человек, которые развернули плакаты с призывами распустить Госдуму, принявшей в первом чтении непопулярный закон. Организаторами акции выступили свердловский обком Российской коммунистической рабочей партии и «Рот Фронт».

Как сообщила РИА «Новый День» первый секретарь РКРП Наталья Россейкина, в митинге приняли участие не более 50 человек. Двухчасовая акция прошла мирно, за протестующими наблюдали всего пять полицейских.

«Конечно, мы ожидали, что народу будет больше. Наши активисты расклеили по районам города 500 листовок, но люди оказались тяжелы на подъем. Может быть, причиной стала дождливая погода и праздник в городе. Желающих выступить тоже было немного, говорить пришлось, в основном, мне», – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, движение РКРП планировало провести митинг против пенсионной реформы еще 28 июля, но получили отказ от властей. К удивлению активистов, вторую заявку региональное министерство общественной безопасности согласовало без проблем, но датой митинга стало 18 августа – День города.

Добавим, что аналогичные протестные акции прошли сегодня в Нижнем Тагиле, Серове и Сысерти – в каждом городе собралось около ста человек.

Фото Михаила Кесельмана

В Сысерти, помимо требований отправить в отставку правительство России, участники митинга организовали сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Как рассказал бывший депутат местной думы от КПРФ Михаил Кесельман, сегодня удалось собрать порядка 200 листов. На следующей неделе активисты начнут поквартирный обход. Собранные подписи будут отправлены председателю свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и президенту России Владимиру Путину.

Напомним, 21 августа в Госдуме состоятся общественные слушания по пенсионной реформе, где будут предлагаться новые поправки к скандальному законопроекту. В первой версии документа пенсионный возраст повышался для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. Изменения ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться вплоть до 24 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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