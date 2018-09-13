Заблудившуюся в лесу пенсионерку из Заречного нашли на восьмой день (ФОТО)

На восьмой день поисков полицейские ОВД Заречного нашли заблудившуюся в лесу 67-летнюю пенсионерку.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, Людмила Чернова из деревни Газета потерялась, когда пошла в лес за ягодами. Сообщение о пропаже пенсионерки поступило от ее дочери, которая рассказала, что у мамы ранее был инсульт, она имеет сложности с ориентацией в пространстве.

Глава ОВД Заречного полковник полиции Рафаил Мингалимов сразу организовал несколько поисковых групп, которые ежедневно прочесывали леса. Всего в розыскных мероприятиях было задействовано более 50 человек.

Людмилу Чернову удалось найти лишь на восьмые сутки примерно в двух километрах от дома. Женщина, услышав звуковые сигналы машин, стала звать людей на помощь, ходить она уже не могла. Полицейские оказали ей первую помощь, и, соорудив носилки, донесли до машин.

Как позже рассказала сама Людмила Вениаминовна, она уже не надеялась на спасение и приготовилась умирать – настолько сильно была утомлена голодом и бесконечным скитанием по лесу. Родственники пенсионерки в знак благодарности накормили полицейских тортом и обещали, что больше бабушку одну в лес не отпустят.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 13.09.18

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