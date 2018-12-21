Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать

До Нового года остались считаные дни – и страна на десять дней погрузится в атмосферу праздника и безделья. Но это не коснется тех, кто решил использовать каникулы, чтобы заработать деньги. РИА «Новый День» совместно с «ДелоБанком» публикует подборку креативных идей для самозанятых или ИП, как заработать в каникулы. Это не банальные Дед Мороз и Снегурочка, а кое-что поинтереснее. Бонус от партнера информагентства – совет как организовать микробизнес так, чтобы потом не получить «подарок» от налоговой.

Спецпроект «Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать»

Екатеринбург. Другие новости 21.12.18

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