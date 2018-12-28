«Уральские авиалинии» празднуют 25-летие: путь длиной в четверть века. Спецпроект, ФОТО

Сегодня День рождения отмечает крупнейшая авиакомпания всего Урала – «Уральские авиалинии». 25 лет назад все начиналось с парка отечественных самолетов «Ту» и рейсов по России. А сегодня самолеты с сине-красным логотипом Ural Airlines разлетаются по 250 маршрутам по всему миру. «Новый День» предлагает пройти весь путь»Уральских авиалиний» длиной в четверть века – в архивных и современных фото, цитатах, удивительных цифрах и фактах.

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

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