Раздавать ЦУ, считать деньги и управлять по мобильнику – обзор приложений для малого бизнеса (СПЕЦПРОЕКТ)

Малый бизнес в России нередко оказывается более восприимчив к современным технологиям и полезным новациям, легче отказывается от бюрократии и лишних трат времени, денег и ресурсов.

Мобильные приложения пришли на помощь бизнесменам и индивидуальным предпринимателям, позволяя экономить деньги, оптимизировать расписание и держать все под контролем при помощи смартфона. РИА «Новый День» совместно с ДелоБанком публикует обзор приложений, которые будут полезны малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.

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