Всех предпринимателей обязали поставить онлайн-кассы: как это сделать (ФОТО)

С 1 июля 2019 года исполнение «жутко страшного» 54-ФЗ* станет обязательным абсолютно для всех бизнесменов. Завершается подключение онлайн-касс. В последнюю волну попали более трети предпринимателей, и в основном это микробизнес. Что нужно купить, где подключить, сколько это стоит и когда нужно обзавестись онлайн-кассой, чтобы не стоять в очереди в налоговой – РИА «Новый День» объясняет эксперт, руководитель по направлениям онлайн-касс и эквайринга ДелоБанка Денис Дьяконов.

«Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить»

Екатеринбург. Март 25, НОвый День

Екатеринбург. Март 25. Другие новости 25.03.19

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