Кто поможет, когда «что-то нажала и...» Спецпроект – ФОТО, ВИДЕО

Техподдержка и техвыдержка – об этом очередной спецпроект «Нового Дня». Кто общается с нами на другом конце провода, когда «что-то случилось» с компьютером, ноутбуком, сетью, какие требования предъявляются к сотрудникам и с какими проблемами нередко сталкиваются эти люди-коммуникаторы, в беседе с корреспондентом «Нового Дня» рассказали начальник отдела технической поддержки сообщений ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogoc) Григорий Воробьев, руководитель службы входящих сообщений Никита Карлушин и сотрудница контакт-центра Марина Панфилова.

Спецпроект «Техподдержка»

Апрель 29, служба информации

Апрель 29. Другие новости 29.04.19

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