«Нужен референдум!»: екатеринбуржцы – о способе остановить противостояние в сквере (ВИДЕО)

С понедельника в Екатеринбурге продолжаются народные волнения, связанные с намерением группы олигархов построить храм святой Екатерины на месте сквера у драмтеатра. В четверг по этой проблеме высказался даже президент Владимир Путин.

Но еще до того, как стало известно о реакции президента, редакция РИА «Новый День» решила спросить у жителей Екатеринбурга – как долго, по их мнению, могут длиться несанкционированные митинги, и могут ли они перерасти в настоящие столкновения с политическими лозунгами.

Мы опрашивали людей самого разного возраста и социального статуса, но практически все они заявили: власть должна прислушаться к голосу народа, а не решать этот вопрос в кулуарах. Иначе протест будет расти и может, в конце концов, привести к человеческим жертвам. Поэтому единственный выход, по мнению большинства, – референдум. Даже совсем молодые люди, почти подростки, говорили, что согласятся на храм вместо сквера, если так решат сами екатеринбуржцы. Как это было – смотрите в нашем видеоопросе.

Горожане о сквере, храме и референдуме

Спустя буквально пару часов, когда Владимир Путин заявил практически о том же, начали менять свое мнение и чиновники. Оказалось, что они уже и сами решили провести общегородской опрос. Хотя всего два дня назад вопрос казался им решенным.

Сегодня около полуночи из сквера горожане уходили в приподнятом настроении, однако точку ставить рано: полного доверия к местной власти нет. Поэтому, тепло прощаясь с полицейскими в оцеплении, горожане говорили «До завтра!».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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