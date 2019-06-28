Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа: простые ответы на главные вопросы предпринимателей (СПЕЦПРОЕКТ)

С 1 июля этого года все предприниматели должны работать с онлайн-кассами. Сейчас их устанавливает малый бизнес и индивидуальные предприниматели, даже те, кто никогда раньше с кассами вообще не работал. Предпринимателям, ведущим свое дело, разобраться в новых требованиях законодательства гораздо сложнее, чем крупному бизнесу со штатом бухгалтеров и юристов. Мы собрали самые популярные вопросы об онлайн-кассах и с помощью ДелоБанка подготовили полные и понятные ответы на них.

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Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

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