российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июня 2019, 16:42 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа: простые ответы на главные вопросы предпринимателей (СПЕЦПРОЕКТ)

С 1 июля этого года все предприниматели должны работать с онлайн-кассами. Сейчас их устанавливает малый бизнес и индивидуальные предприниматели, даже те, кто никогда раньше с кассами вообще не работал. Предпринимателям, ведущим свое дело, разобраться в новых требованиях законодательства гораздо сложнее, чем крупному бизнесу со штатом бухгалтеров и юристов. Мы собрали самые популярные вопросы об онлайн-кассах и с помощью ДелоБанка подготовили полные и понятные ответы на них.

Смотреть спецпроект

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

«Останутся только руины», – екатеринбуржцы считают, что памятники архитектуры не проживут еще 20 лет без капремонта (ФОТО, ВИДЕО). / Каменцы сообщают о взрыве на КУМЗе. / В ирбитском музее ИЗО нашли еще один подлинник Рубенса – его начнут показывать в августе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров