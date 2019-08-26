25 лет интернета в России – спецпроект «Нового Дня» (ФОТО)

Российские айтишники, да и простые юзеры в этом году могут отметить своеобразный юбилей – 25 лет появления сетевой индустрии в России. Четверть века назад, в 1994 году, международный сетевой центр interNIC официально зарегистрировал за РосНИИРОС право администрировать домен Ru. С этого момента начинается эпоха российского интернета.

Как зарождался интернет в 90-х, кто и как создавал первые сети в Екатеринбурге и как появились известные телекоммуникационные бренды – читайте в нашем проекте «25 лет интернета».

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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