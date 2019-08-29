В Ирбите в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие

Сегодня днем в Ирбите в жилом доме взорвалась граната. ЧП случилось в одной из квартир, сообщили «Новому Дню» очевидцы.

По предварительной информации, взрыв прогремел в помещении кухни. Пострадавших, как минимум, трое. Со слов очевидцев, двое из них не подают признаки жизни. Еще одна женщина получила травмы обеих ног.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на момент публикации, в дежурную часть ОВД города Ирбит сведений о ЧП не поступило. «В настоящее время специалисты связываются с медицинским учреждением Ирбита, чтобы проверить, насколько эта информация соответствует действительности», – прокомментировал представитель полиции.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 29.08.19

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