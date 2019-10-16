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Как на Урале нашли первую нефть

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NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2019, 11:22 мск

Новости Екатеринбург

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От «бабушки» до «умной скважины»: как на Урале нашли первую нефть

Нефтедобыче на Урале исполнилось 90 лет. С чего все начиналось в небольшом поселке Верхнечусовские Городки, кто такая «бабушка» у нефтяников, и как встречает XXI век один из крупнейших нефтепромыслов страны – читайте в спецпроекте «Нового Дня».

Смотрите спецпроект по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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