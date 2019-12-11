С Юрием Лужковым простится первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий

Первый всенародно избранный глава Екатеринбурга, ныне – член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, скорее всего, примет участие в завтрашнем прощании с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Об этом сообщил «Новому Дню» помощник сенатора Константин Пудов.

Получить информацию об участии в прощании с Юрием Лужковым второго свердловского сенатора, бывшего губернатора Эдуарда Росселя, пока не удалось.

В департаменте информполитики Свердловской области затруднились ответить, поедет ли завтра в Москву кто-то из нынешних руководителей региона.

Напомним, мэр Москвы с 1992 по 2010 год Юрий Лужков скончался 10 декабря. Он будет похоронен завтра, 12 декабря, в 15:00, на Новодевичьем кладбище столицы.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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