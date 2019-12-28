Навстречу 2020: итоги уходящего года

Навстречу 2020: читайте наши итоги года, мы выделили 20 хороших и 20 плохих событий уходящего 2019-го.

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Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Кольцово. / В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». / Подготовка к Новому Году, драка в управлении культуры и «победно-ледовый» городок – итоги недели от РИА «Новый День». Читать дальше

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