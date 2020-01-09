Что есть, как заниматься спортом и какие прививки ставить, если живешь на Урале – читайте в спецпроекте Горздрав 2.0 (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» представляет спецпроект Горздрав 2.0 о новом формате управления здравоохранения Екатеринбурга. У горздрава 2.0 много задач. Одна из них – медицинская профилактика. Что есть и как заниматься спортом, чтобы не навредить организму, какие прививки ставить, если живешь на Урале, можно ли за три минуты убедиться, что рака нет и как помочь бабушке и дедушке сохранить здоровье с помощью рисования и головоломок.

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