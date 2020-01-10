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Пятница, 10 января 2020, 17:44 мск

Новости Екатеринбург

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Что школы скрывают под модным словом «инновации» – спецпроект (ФОТО, ВИДЕО)

Что сегодня подразумевается под инновациями в образовании? Только ли это появление в школах 3D-принтеров и лазерных станков – или инновации бывают незаметными глазу? «Новый День» в проекте «Инновации в образовании» попытался разобраться в этом вопросе и показать инновации разными. Из нашего проекта вы узнаете – как может быть инновационным чтение в начальной школе, какие техники применяют в школах с 50% детей-мигрантов, как учатся будущие ученые и инженеры.

Читать «Инновации в образовании»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.20

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