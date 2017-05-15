Дополнение к анонсам

Публикации за 15.05.17

В 16:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная международному турниру Fight Nights Global 67, который пройдет в Екатеринбурге 25 мая во Дворце игровых видов спорта. Спикеры пресс-конференции: Камил Гаджиев – президент и основатель промоутерской компании “Fight Nights; Бату Хасиков – абсолютный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO, WAKO-PRO, WK).

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Мэрия Екатеринбурга будет бороться с курением хештегом в соцсетях. / В Екатеринбурге ГИБДД оштрафовала женщину, которая вела автомобиль с ребенком на коленях. Читать дальше

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