6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

06.06.2018, среда

В 08:00 в Екатеринбурге в Храме-памятнике на Крови и духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 10) стартуют мероприятия, посвященные памяти поэта А.С. Пушкина. В 08:00 начнется божественная литургия, после которой совершится панихида по А.С. Пушкину. В 11:00 на площади у храма пройдут народные чтения, принять участие в которых и прочитать свои любимые произведения приглашаются все желающие. В 18:30 в конференц-зале центра «Царский» состоится концерт «Душа в заветной лире». В исполнении члена Союза писателей России поэта Людмилы Царевой прозвучат стихи Пушкина и авторские стихи, посвященные поэту; лауреаты всероссийских, международных и региональных конкурсов Людмила Кряжкова, Юрий Мартинович, Артем Анисимов исполнят романсы на стихи Пушкина; инструментальные произведения прозвучат в исполнении Ларисы Ивлиевой (фортепиано) и Дмитрия Табачкова (флейта).

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет работа с молодежью в регионе и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, системы добровольчества. С докладом выступит вице-губернатор Павел Креков. Содоклады по этой теме представят глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, директор музея военной техники «Боевая слава Урала» Александр Емельянов и исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников.

С 10:00 до 13:00 заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын проверит ход работ по реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды в Каменске-Уральском (пресс-тур стартует от здания администрации города, ул. Ленина, 32). Вместе с первым заместителем главы города Сергеем Гераскиным он побывает на объектах, реконструированных в 2017 году, а также проинспектирует ход работ на дворовых и общественных территориях, включенных в план благоустройства города на текущий период.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная нарушениям в сфере госзакупок в Свердловской области. Свердловское УФАС России проанализировало нарушения в сфере госзакупок в Свердловской области: на какие уловки идут нарушители? Какова сумма выписанных штрафов? Как грядущее ужесточение законодательства повлияет на контроль этой сферы? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок Свердловского УФАС России Глеб Старков.

В 11:00 в Богдановичском городском округе состоится торжественное вручение пяти единиц сельскохозяйственной техники руководству СПК «Колхоз им. Свердлова», приобретенной благодаря реализации программы государственной поддержки технической модернизации агропромышленного комплекса Свердловской области. В мероприятии примут участие: глава городского округа Богданович Павел Мартьянов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель СПК «Колхоз им. Свердлова» Виталий Редозубов, начальник отдела земледелия и семеноводства министерства АПК и продовольствия Свердловской области Александр Галицких.

В 12:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур в городской Центр организации движения (ул. Гурзуфская, 48, въезд со стороны ул. Посадской). Специалисты покажут новейшее оборудование и продемонстрируют работу программного обеспечения. О том, что уже сделано и будет реализовано в ближайшее время, расскажет заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

В 12:00 в отеле «Вознесенский» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, конференц-зал), состоится пресс-конференция «Беспредел в Сухом Логу». Город Сухой Лог до сих пор живет в 90-х. Спикеры пресс-конференции Андрей Брылин (пострадавший от «оборотней в погонах») и Марина Худякова (пострадавшая от действий «черных риэлторов» и судебных приставов) расскажут как минимум о семи фактах коррупции и бандитизма, оставшихся без внимания правоохранительных органов.

В 14:00 начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения, депутаты рассмотрят вопросы «Об организации работы МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» по приему информации от жителей города по единому номеру «112» и «О ходе разработки Паспорта безопасности муниципального образования «город Екатеринбург» (отъезд от здания администрации Екатеринбурга, со двора, в 13:30).

В 14:00 в Екатеринбурге специалисты МУП «Зеленстрой» приступят к высадке рассады цветов на клумбы возле торгового центра на пр. Ленина, 53. Благоустроители расскажут о площадях, которые займут цветники в городе, видовом разнообразии и тематике цветочных композиций.

В 14:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216) начнется открытая лекция ректора и основателя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова «12 решений для нового образования». О человеческом капитале и его влиянии на развитие экономики, о том, совершит ли Россия в ближайшие годы технологический рывок расскажет спикер.

В 15:00 в кинотеатре «Салют» (ул. Толмачева 12) Екатеринбургский планетарий организует прямую трансляцию запуска космического корабля «Союз MC-09», командиром которого назначен екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт – в 14:12 по московскому времени с космодрома Байконур. Трансляцию будет комментировать специальный гость, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Он расскажет о предстартовой подготовке ракеты и основных этапах при выведении космического корабля на орбиту.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

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