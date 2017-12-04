Слух дня: cеверокорейских гастарбайтеров отзывают обратно в Пхеньян

Рабочих родом из Северной Кореи – их на строительных объектах Екатеринбурга трудится около сотни – срочно отзывают обратно домой. Рассказывают, что на этом настояли строители и их кураторы от Министерства госбезопасности Северной Кореи, которые в обязательном порядке присматривают за соотечественниками в чужой стране. Именно они забирают основную часть заработной платы в пользу государства страны идей Чучхе. Однако, судя по всему, на родине произошло что-то настолько важное, что эвакуация происходит в рекордные сроки – настолько быстро, что нередко, разрывая контракт с работодателем, корейцы отказываются от денег даже за уже проделанную работу.

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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