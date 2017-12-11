Слух дня: полицейским дали задачу составить реестр реконструкторов – владельцев кремневых ружий

Реконструкторов исторических периодов XVIII-XIX веков – так называемых любителей «наполеоновки» обходят и опрашивают полицейские. Дело не в хобби реконструкторов, а в наличии у них в собственности дульнозардяного оружия. Того, что во Франции именовали мушкетами, а в Российской империи фузеями. Пусть в собственности у любителей находятся современные копии тогдашнего оружия – они вполне могут быть использованы и как боевые. Несмотря на серьезные трудности при заряжании ружья. Для начала в ствол длиной не менее полуметра нужно при помощи деревянного молотка забить пулю в кожаном мешочке. А потом, отмерив пороху, засыпать нужное количество в ствол. Только после этого оружие пригодно к использованию. Понятно, что при реконструкции, скажем, Бородинской битвы, фузеи будут служить как аксессуары, но в случае конфликтных ситуаций с властью они могут стать вполне эффективным оружием в умелых руках. Достаточно вспомнить исторический пример – когда солдаты Фридриха Великого ухитрялись совершать по пяти выстрелов за минуту. Соответственно и было принято решение найти владельцев такого оружия и поставить на учет наравне с охотниками и сотрудниками ЧОПов, имеющих огнестрельное оружие – делятся предположениями слухмейкеры.

Фото с сайта uprite.ru

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