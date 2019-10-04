Слух дня: разнарядки идти на опрос по храму добрались до чиновников

Служащих мэрии Екатеринбурга, чиновников областного правительства и администрации региона сгоняют на опрос по храму, который пройдет через неделю с небольшим. При этом голосовать нужно за площадку Приборостроительного завода, а не за территорию за Макаровским мостом. Как говорят слухмейкеры, разнарядки спускают всем, причем об участии и сделанном выборе придется отчитаться – точно так же, как на праймериз или выборах.

Опрос пройдет 13 октября, в воскресенье. Голосовать смогут только те, у кого есть постоянная регистрация (прописка) в Екатеринбурге, и мобилизовать ресурсы из соседних городов, как это было, например, во время массовых мероприятий за строительство храма святой Екатерины в сквере весной прошлого года, не получится. Для признания результатов опроса легитимными необходимо, чтобы в нем приняли участие больше 1% совершеннолетних жителей города.

Как накануне сообщал «Новый День», распоряжение принять участие в опросе и проголосовать за «оптимальный вариант» – площадку бывшего приборостроительного завода получили преподаватели Екатеринбургского торгово-экономического техникума.

Рассылки с приглашением принять участие в опросе получают и родители учеников екатеринбургских школ.

Екатеринбург, служба информации

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