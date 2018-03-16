Выборы-2018: СМИ сообщили о хорошем для Кремля показателе явки

В Кремле посчитают хорошим результатом, если явка на президентских выборах составит не менее 65%, сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента. Напомним, в голосовании на выборах президента 2012 года приняли участие 65,3% избирателей.

Собеседник издания пояснил, что показатель явки ниже 65% может рассматриваться как снижение интереса к выборам, что нежелательно на фоне усилий, которые были сделаны для привлечения граждан на избирательные участки.

Другой источник сообщил, что для кандидата на пост главы государства Владимира Путина будет считаться достойным результат, если его поддержат не менее 47-48 млн граждан. На выборах 2012 года за Путина проголосовали 45,6 млн избирателей, или 63,6% от числа пришедших на выборы.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле дали целевой ориентир для регионов – явка на президентских выборах должна составить не менее 70%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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