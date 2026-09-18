Трехдневное голосование на выборах в Госдуму стартовало по всей России

В Калининградской области в 08:00 (09:00 мск) последними в стране открылись избирательные участки на выборах в Госдуму. Таким образом, трехдневное голосование на парламентских выборах стартовало по всей России. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Все участки закроются 20 сентября в 20:00 по местному времени.

«В 8:00 в Калининградской области открылись участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания региона и совмещенных с ними муниципальных выборах. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ началось на всей территории страны», – говорится в сообщении избиркома.

Первые участки открылись в 23:00 мск в четверг на Камчатке и Чукотке, последние закроются в 21:00 мск в воскресенье в Калининградской области.

Помимо депутатов Госдумы, с 18 по 20 сентября россияне будут выбирать губернаторов восьми регионов (Мордовии, Тувы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей), а также депутатов 39 региональных парламентов, городские думы, районные и сельские советы. Всего состоится более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, по итогам которых будут избраны 20,7 тыс. депутатов и глав администраций.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были включены в состав России в 2022 году, примут участие в выборах в Госдуму впервые. В новых регионах образовано семь одномандатных округов.

За пределами России открыты 333 избирательных участков в 152 странах.

В ходе выборов в Госдуму 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (федеральный округ) и еще 225 – по одномандатным избирательным округам. Всего по федеральному и одномандатным избирательным округам зарегистрирован 4361 кандидат. В Госдуму баллотируются 186 ветеранов СВО.

Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву. По предварительным данным Независимого общественного мониторинга, на 08:45 мск через ДЭГ проголосовал почти 1 млн избирателей – 936 627 человек. Всего в таком формате могут проголосовать 4 053 214 зарегистрированных избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что избиратель, который подал заявление на ДЭГ, но по каким-либо причинам не проголосовал, сможет получить бумажный бюллетень на любом участке в пределах своего избирательного округа. На случай проблем с интернетом во время дистанционного голосования власти предусмотрели необходимые меры: дополнительные точки Wi-Fi, внесение всех избирательных ресурсов в белые списки, отметила Памфилова.

Появились первые данные о явке в регионах. В Хабаровском крае, по состоянию на 15:00 местного времени первого дня голосования, активность избирателей Хабаровского края на выборах в Госдуму составила 13,11%, сообщил региональный избирком. В Сахалинской области аналогичный показатель на 15:00 составил 18,24%. Явку в 100% показало село на Чукотке Нутэпэльмен, сообщили региональные власти.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube