Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в миланском соборе. Его покажут онлайн (ВИДЕО)

Сегодня вечером в миланском соборе тенор Андреа Бочелли даст концерт в честь католической Пасхи. Поклонники таланта могут посмотреть трансляцию выступления в режиме «онлайн» – концерт будет транслироваться на ютуб-канале Андреа Бочелли в 20:00 по московскому времени.

«В день, когда мы празднуем торжество жизни, я имею честь сказать «Да» на приглашение города и Миланского собора выступить. Я верю в силу совместной молитвы, я верю в христианскую Пасху, в символ возрождения, в котором каждый человек на свете – верующий он или нет – действительно нуждается прямо сейчас. Благодаря музыке, которая будет транслироваться в прямом эфире и объединит миллионы сердец в мире, мы обнимем раненое пульсирующее сердце Земли. Щедрый, мужественный Милан и вся Италия снова поднимутся – и очень скоро. Станут символом Возрождения, на которое мы все надеемся», – сказал Андреа Бочелли.

Милан, Екатерина Норсеева

Милан. Другие новости 12.04.20

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