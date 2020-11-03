Теракт в Вене: число жертв выросло, проводятся обыски и задержания

Число погибших в результате террористической атаки в Вене выросло до трех человек. Об этом сообщил президент полиции Вены Герхард Пюрстль, отметив, что один из нападавших нейтрализован.

«Три жертвы – это мирные жители, четвертый погибший – сам преступник», – приводит слова правоохранителя издание Kurier. Пюрстль также заявил, что до сих пор неизвестно точное число нападавших. «Трудно сказать, сколько было преступников», – отметил он.

В свою очередь глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что среди жертв – двое мужчин и женщина. Он также отметил, что личность убитого террориста уже установлена. По словам министра, он «был радикально настроенным человеком, симпатизировавшим ИГ (запрещена в России)». На террористе, вооруженном винтовкой, был пояс со взрывчаткой, который оказался муляжом, добавил Нехаммер. Министр при этом отказался раскрывать подробную информацию о преступнике, сославшись на продолжающееся расследование. Однако известно, что в квартире террориста найдена взрывчатка. В настоящее время полиция проверяет его окружение. По данным МВД, проводятся обыски, задержаны несколько человек. Подробности не раскрываются.

Напомним, что поздно вечером 2 ноября несколько злоумышленников открыли стрельбу на улице в шести точках в центре Вены. Помимо убитых, по последним данным, пострадали 17 человек, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее гнусной террористической атакой, отметив, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта.

Добавим, что в Вене 3 ноября отменены занятия в школах в связи с терактом. Власти также отменили установку рождественской елки на Ратушной площади Вены. Ель должны были установить утром 3 ноября.

Центр австрийской полиции по-прежнему оцеплен полицией. Жителей Вены призывают по возможности оставаться дома и не выезжать в центр города.

Обновлено. МВД Австрии заявило о четвертой жертве теракта в Вене. В больнице от полученных ранений скончалась женщина в возрасте от 40 до 50 лет. Таким образом, в результате атаки погибли две женщины и двое мужчин. Пресс-секретарь МВД Австрии Харальд Сёрёш сообщил, что террористов было не более четырех, отметив, что расследование вооруженного нападения «идет полным ходом».

Вена, Наталья Петрова

Вена. Другие новости 03.11.20

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