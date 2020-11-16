Швеция стала антилидером среди скандинавских стран по заражаемости ковидом

Число заражённых коронавирусом в Швеции в десять раз больше, чем в Финляндии, в четыре раза больше, чем в Норвегии, и в два раза больше, чем в Дании.

10 ноября в Швеции было зафиксировано 387 инфицированных в течении последней недели на миллион жителей, по сравнению с Финляндией, где всего 38 инфицированных на миллион.

По словам Яна Альберта, профессора-инфекциониста из Каролинского института, трудно сказать, почему в Швеции так много заражённых, по сравнению с соседними странами. Но он считает, что это связано с тем, что другие страны раньше начали действовать, чтобы остановить пандемию. Сообщает портал «Новости Швеции».

«Наши соседи с самого начала пандемии смогли, в известной степени, сдержать распространение инфекции, и, возможно, этот эффект сохраняется до сих пор», – заявил он.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 16.11.20

«Победа Санду – следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики». Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы. Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы. / В Роттердаме полиция изьяла из двух квартир 600 кг кокаина. / Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты два человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»