Борис Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с ковидным депутатом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с человеком, у которого был положительный результат на Covid-19, сообщил в воскресенье представитель Даунинг-стрит.

«Премьер-министр был сегодня уведомлен о том, что он должен самоизолироваться, поскольку он контактировал с кем-то, у кого был положительный результат на Covid-19», – отметил пресс-секретарь.

«Премьер-министр будет следовать правилам и самоизолироваться», – добавил пресс-секретарь. «Он будет продолжать работать с Даунинг-стрит, в том числе руководить мерами правительства по борьбе с пандемией коронавируса».

«Премьер-министр чувствует себя хорошо, у него нет симптомов Covid-19», – отметил пресс-секретарь.

Как сообщает CNN, Джонсон встретился с небольшой группой депутатов в четверг утром. Делегация включала Ли Андерсона, парламентария от Эшфилда, сообщил офис на Даунинг-стрит. Впоследствии у Андерсона развились симптомы Covid-19, тест оказался положительным.

Напомним, что в начале 2020 года Борис Джонсон болел коронавирусной инфекцией нового типа и даже несколько дней провел в больнице, в том числе проходил лечение в отделении интенсивной терапии.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.11.20

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