Ситуация с ковидом в Европе продолжает оставаться сложной: Бельгия ограничения снимает, а Чехия просит Германию принять больных на лечение

Ситуация с ковидом в Европе продолжает оставаться сложной: Бельгия ограничения снимает, а Чехия просит Германию принять больных на лечение

Европа. Другие новости 06.03.21

В Париже полиция выдворяет с набережных Сены сотни отдыхающих горожан. / Смертность от коронавируса в 10 раз выше в «толстых» странах – исследование. / Министр здравоохранения Польши не рекомендовал использовать китайскую вакцину от коронавируса. Читать дальше

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