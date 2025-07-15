Каллас: 18-й пакет санкций против РФ будет принят «сегодня или завтра»

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 18-й пакет санкций против России почти готов.

«Мы хотим достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций против России. Мы очень близки к этому. Надеюсь, это произойдёт сегодня или, самое позднее, завтра. Ещё многое предстоит сделать», – заявила Каллас по прибытии в Совет ЕС по иностранным делам.

По словам Каллас, она видит «позитивные» признаки того, что США осознали, что Москва не хочет мира и поэтому должна оказать на неё давление. «Я надеюсь, что они продолжат вводить санкции или пошлины», – добавила она.

Что касается 18-го пакета санкций ЕС, Верховный представитель подтвердила, что вариант ограничения цен на российскую нефть «актуален, мы его обсуждаем, даже если США не будут в нём участвовать».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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