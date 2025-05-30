Два взрыва прогремели в бухте Десантная во Владивостоке

В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли два взрыва. Обошлось без жертв и повреждений. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края.

«Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована. «Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – добавили в антитеррористической комиссии. Подробности случившегося не раскрываются.

В телеграм-канале общественного транспорта Владивостока в свою очередь сообщается о перекрытии дороги в районе Горностая, из-за чего временно отменили движение автобусов №72. На месте находятся силовики и сотрудники полиции, передает корреспондент VL.ru с места событий. Причину перекрытия правоохранители не уточняют, говорят только о том, что ведутся следственные действия.

Автомобилисты сообщают, что в районе Щитовой силовики в масках проверяют у водителей документы, осматривают машины, в сторону Шаморы движение закрыто. По направлению в город машины стоят в пробке.

Также со ссылкой на очевидцев сообщается, что по шаморовской трассе проехали два эвакуатора с автомобилями, затянутыми тентами.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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