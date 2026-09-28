Семилетняя девочка пострадала при взрыве на детской площадке в Уссурийске

В Уссурийске маленькая девочка пострадала на детской площадке. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел 21 сентября на детской площадке на улице Чичерина.
«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям лиц, причастных к происшествию, а также работе органов системы профилактики», – сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщают местные СМИ, ребенок, предположительно, пострадал из-за взрыва пистонов, оставленных на площадке другими детьми. Девочка получила ожоги второй степени.
Уссурийск, Зоя Осколкова
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