Амурский тигр утащил собаку в селе Хабаровского края

В Хабаровском крае амурский тигр напал на собаку. Об этом сообщили в службе райадминистрации.

Инцидент произошел в селе Отрадное Вяземского района. «На данный момент на месте, где был замечен тигр, работают охотоведы. Территория обследована, проводится мониторинг поведения животного», – сообщили РИА «Новости» в краевом управлении охотничьего хозяйства.

По данным специалистов, у хищника нет внешних травм. Вероятно, он вышел в село из-за его близости к лесному массиву.

Дальнейшие меры по отпугиванию или отлову тигра будут приниматься с разрешения Росприроднадзора.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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