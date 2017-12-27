Зарплата главы Минфина втрое больше, чем у министра образования

Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров. Больше всех в 2016 году заработал министр финансов Антон Силуанов. Он получал 1,7 млн рублей ежемесячно. Как уточняет РБК, на нее пришлось 22% дохода главы ведомства.

Руководитель глава Минэкономразвития получал почти 1,3 млн рублей в месяц, министр энергетики – около 1,2 млн рублей в месяц. Немного не дотянули до миллиона зарплаты главы МЧС (954 тыс. рублей) и министра промышленности (921 тыс. рублей). У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше, чем у Силуанова – Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова – 507 тысяч.

Кроме того были опубликованы сведения о заработках работников, замещающих государственные должности – в министерствах это только сам министр. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента и премьера. По данным издания, зарплата Дмитрия Медведева – 513 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что в эти суммы включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Помимо фиксированного оклада, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.

В октябре президент России Владимир Путин продлил снижение на 10% зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.17

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