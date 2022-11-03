Банки оценили, сколько наличных нужно отправить в новые регионы

Финансовое обеспечение четырех новых субъектов РФ потребует порядка 900 млрд наличных рублей, подсчитал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его мнению, деньги могут доставить в регионы за несколько месяцев.

В начале 2022 года на 145,5 млн россиян приходилось около 14 трлн наличных рублей. В эту сумму вошли банкноты на руках у граждан, в кассах банков, магазинов и предприятий. На каждого жителя России приходилось 100 тыс. рублей. Из этого соотношения получена и сумма для финансового обеспечения новых регионов.

«Численность населения присоединенных территорий около 6 млн человек. Спрос на наличные составит 500-600 млрд рублей. Однако пока в этих регионах мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше, порядка 0,9 трлн рублей», – пояснил Войлуков в беседе с «Известиями».

Эти деньги могут доставить в течение нескольких месяцев для организации расчетов на новых российских территориях.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что в бюджете на следующие три года есть деньги на развитие новых территорий и обеспечение социальных гарантий для их жителей. В правительстве РФ отметили, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим и промышленным потенциалом. Валовый региональный продукт новых субъектов в течение 5 лет достигнет трех триллионов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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