«Очевидно, что снижение назрело»: Греф высказался за более активное уменьшение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банка России назрело, нужны более решительные действия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Финансового конгресса.

«Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд – снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», – цитирует его слова «Прайм».

При этом глава Сбербанка обратил внимание на «беспрецедентное давление на экономику». «Огромное интересы <…> к дальнейшим шагам, дальнейшим решениям Банка России. Все из-за того, что экономика ощущает, конечно, очень большую нагрузку. Это же не какое-то искусственное давление, это демонстрация реальной озабоченности ситуации, которая сложилась», – пояснил Греф (цитата по ТАСС).

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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