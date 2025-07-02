российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июля 2025, 17:47 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

«Очевидно, что снижение назрело»: Греф высказался за более активное уменьшение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банка России назрело, нужны более решительные действия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Финансового конгресса.

«Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд – снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», – цитирует его слова «Прайм».

При этом глава Сбербанка обратил внимание на «беспрецедентное давление на экономику». «Огромное интересы <…> к дальнейшим шагам, дальнейшим решениям Банка России. Все из-за того, что экономика ощущает, конечно, очень большую нагрузку. Это же не какое-то искусственное давление, это демонстрация реальной озабоченности ситуации, которая сложилась», – пояснил Греф (цитата по ТАСС).

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях / Внешний долг России с начала года вырос на почти на 26 млрд долларов / Центробанк допустил пересмотр прогноза по снижению ключевой ставки / Прибыль банковского сектора в России снизилась на 10% / Центробанк повысил официальные курсы валют / Центробанк понизил официальные курсы иностранных валют / Центробанк скорректировал дату массового внедрения цифрового рубля / Официальный курс евро упал ниже 90 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,