Инфляция в России приостановила снижение

Инфляция в России поднялась до 9,45% в годовом выражении, по данным на 7 июля, тогда как неделей ранее показатель был на уровне с 9,39%. Об этом свидетельствуют данные из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленного на основе расчетов Росстата.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте туристических и регулируемых бытовых услуг – 11,88%.

Продовольственные товары подорожали 11,72%. Но при этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 14,12% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,23%. В то же время бензин прибавил в цене 11,14%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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