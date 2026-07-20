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Золотой резерв Центробанка РФ сократился до минимума с февраля 2020 года

Фото: pixabay

Объем золотых резервов Центробанка РФ по итогам июня сократился до минимума с февраля 2020 года, составив 73,4 млн тройских унций. Об этом свидетельствуют данные Банка России, которые приводит «Прайм».

В публикации отмечается, что золотой запас Центробанка РФ уменьшается на протяжении всего текущего года. В январе объем резерва снизился на 300 тысяч тройских унций, в феврале-мае запас золота сокращался на 200 тысяч ежемесячно. По итогам июня запас снизился еще на 300 тысяч тройских унций.

Как уточняется, в хранилищах ЦБ по состоянию на 1 июля было 73,4 млн тройских унций золота. Меньший объем в прошлый раз было зафиксирован в феврале 2020 года (73,3 млн тройских унций).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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